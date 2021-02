Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter stiehlt Kleinelektronik

Wenden (ots)

Am Mittwoch (3. Februar) hat sich gegen 18.45 Uhr in einem Supermarkt in der Hauptstraße in Wenden ein Ladendiebstahl ereignet. Zunächst betrat ein derzeit noch unbekannter Mann den Laden. Eine Mitarbeiterin bemerkte, dass er beim Hinausgehen zwar zwei gefüllte Stofftaschen mit Aufdruck der Supermarktkette mit sich führte, jedoch keine Waren bezahlte. Als dann der Sicherheitsalarm am Ausgang anschlug, forderte sie den Unbekannten auf, stehen zu bleiben. Daraufhin versuchte er, die Örtlichkeit zu verlassen. Auf dem dazugehörigen Parkplatz gelang es der Mitarbeiterin noch, eine Tasche dem Tatverdächtigen abzunehmen. Er flüchtete fußläufig mit dem restlichen Diebesgut in unbekannte Richtung. In der aufgefundenen Tasche befanden sich diverse Kleinelektronikgeräte wie Ladekabel und Powerbanks. Insgesamt lag der Warenwert bei rund 240 Euro. Welche weiteren Gegenstände er entwendete, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Eine durch die Polizei durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Melderin beschrieb den Tatverdächtigen folgendermaßen:

- Geschlecht: männlich - Größe: 170-175cm - Alter: 40-45 Jahre - Gestalt: dick - Haare: kurz, blond - Mund-Nasen-Schutz - Jeanshose in blau

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell