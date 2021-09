Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fund von Hundeködern

Osburg (ots)

Nach dem Hinweis eines Anwohners hat dieser beim Spazierengehen in Osburg am Morgen des 07.09.2021 mehrere Hundeköder aufgefunden, in denen Angelhaken platziert waren. Passanten und Hundehalter, insbesondere der Ortslage Osburg werden daher gebeten, besondere Vorsicht beim Spaziergang walten zu lassen. Der Auffindeort der Köder war ein Feldweg aus Richtung Sportplatz Osburg kommend in Richtung Sternfeld, in Höhe des Mountainbikeparcours. Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 entgegen.

