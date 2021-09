Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am 06.09.2021, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr stand auf dem Parkplatz in der Trierer Straße 3 (Parkplatz zum Park - Gebäude Reichel- Hamm-Kropidlowski), ein grauer Audi A4 ordnungsgemäß geparkt. Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

