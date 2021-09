Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährliches Fahrmanöver auf der B41

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Montagabend kam es auf der B41 zwischen dem Stadttheater und der Otto-Decker-Straße zu einem gefährlichen Fahrmanöver. Zwei Fahrzeuge befuhren die Nahehochstraße versetzt zueinander in Richtung Birkenfeld. Plötzlich drängelte sich ein weiteres Fahrzeug zwischen den anderen beiden hindurch, streifte dabei das links fahrende Fahrzeug und entfernte sich anschließend. Nur durch das besonnene Verhalten der Fahrzeugführerin wurde womöglich ein schlimmerer Unfall verhindert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden.

