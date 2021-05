Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Werkzeug

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Windelsbleiche - Unbekannte Täter sind in eine Räumlichkeit am Nordfeldweg eingebrochen und mit ihrer Beute in unbekannte Richtung entkommen.

Einbrecher hatten sich im Zeitraum von Sonntag, 23.05.2021, 14:00 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum verschafft und mehrere Werkzeuge entwendet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell