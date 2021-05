Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind verunglückt mit Tretroller im Kreisverkehr

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein elfjähriger Junge kollidierte am Donnerstag, 27.05.2021, mit einem Pkw auf der Melanchthonstraße und verletzte sich dabei schwer.

Das Kind befuhr gegen 13:10 Uhr die Melanchthonstraße mit einem Stuntroller in Richtung Schloßhofstraße. Am Kreisel entschied sich der Junge, links an der Mittelinsel vorbeizufahren.

Eine entgegenkommende Golffahrerin wurde von dem Elfjährigen überrascht, der plötzlich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung vor ihrem Auto auftauchte. Der Junge und die 54-jährige Bielefelderin konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind kollidierte frontal mit dem Pkw.

Der Elfjährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An der Fahrzeugfront und am Roller entstand ein leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell