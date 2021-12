Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-66-Jähriger bei Sturz schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 66-jähriger Mann aus Gevelsberg wollte am Montagmittag sein neu erworbenes Leichtkraftrad in die Garage fahren, stürzte und verletzte sich dabei schwer. In der Asbecker Straße wollte der Mann nur eine kurze Strecke mit seiner Honda zurücklegen. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte er aufgrund der nass rutschigen Fahrbahn aus und stürzte. Da er nur eine kurze Strecke zurücklegen wollte, trug er keine Schutzkleidung und keinen Helm. Bei dem Sturz schlug der Mann mit seinem Kopf auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

