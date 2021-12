Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher festgenommen

Gevelsberg (ots)

Ein 37-jähriger Gevelsberger wurde am Montag durch eine Nachbarin per Telefon drauf aufmerksam gemacht, dass seine Wohnungstür offen steht. Der Mann machte sich daraufhin sofort auf dem Weg zu seiner Wohnung in der Feldstraße. Auf dem Weg traf er auf der Jahnstraße einen 43-jährigen Bekannten, der augenscheinlich eine Sporttasche trug, die aus der Wohnung des 37-Jährigen stammte. Er folgte dem Bekannten und informierte dabei die Polizei, die den 43-Jährigen auf der Jahnstraße antraf. In der Tasche befanden sich ein Macbook Air in der Originalverpackung, diverse Parfüms und Werkzeuge sowie ein Controller für eine Spielekonsole. Alle Gegenstände stammten aus der Wohnung des 37-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wusste der 43-Jährige, dass sein Bekannter nicht zu Hause war und er öffnete gewaltsam die Wohnungstür und entwendete dort die mitgeführten Gegenstände. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Das Opfer erhielt seine Gegenstände wieder.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell