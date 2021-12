Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Geldautomat gesprengt

Gevelsberg (ots)

Am frühen Montagmorgen sprengten unbekannte Täter den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Kirchstraße. Gegen 02:00 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Unbekannte sprengten den Geldautomaten einer im Erdgeschoss befindlichen Bankfiliale. Zeugen beobachteten drei Personen, die nach der Sprengung aus dem Gebäude in einen silbernen Pkw stiegen und in Richtung der Autobahn A1 flüchteten. Der Eingangsbereich der Sparkasse wurde vollständig zerstört, Personenschaden entstand aber nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Statik des Hauses nicht gefährdet und die Wohnungen der oberen Geschosse bleiben weiter bewohnbar. Wie die Täter die Explosion verursacht haben, ist bisher nicht geklärt und Teil der Ermittlungen. Die Höhe der Beute ist bisher unbekannt. Durch Kräfte der kriminaltechnischen Untersuchung wurden die Spuren am Tatort gesichert.

