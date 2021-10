Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Kandern: Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Mit seinem Peugeot kam ein 88 Jahre alter Mann am Dienstag, 19.10.2021, gegen 17.00 Uhr, auf der L 134 zwischen Hammerstein und Kandern von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit zwei Leitpfosten kam er auf einer zwei Meter hohen Erhöhung im Wald zum Stehen. Der 88-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 1,5 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Da die Ölwanne beim Unfall aufgerissen wurde, kam die Straßenmeisterei vor Ort. Für die Bergung des Pkws wurde die Straße für eine knappe halbe Stunde gesperrt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10000 Euro, an den Leitpfosten und dem Grünstreifen von rund 2000 Euro.

