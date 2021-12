Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kelleraufbrüche in der Kaiserstraße

Schwelm (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 09.12.2021, 19 Uhr bis Samstag, den 11.12.2021, 15.45 Uhr gelangten unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße. Hier wurden insgesamt zwei Kellerabteile aufgebrochen und eine Motorheckenschere entwendet. Nach Tatausführung flüchteten der oder die Täter unerkannt.

