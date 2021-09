Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Betäubungsmittel sichergestellt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend stellte die Polizei nach kurzer Verfolgung eines Fahrzeugs Betäubungsmittel im Auto von zwei Barntrupern sicher. Gegen 21:30 Uhr stießen Zivilkräfte der Polizei Lippe auf einen BMW mit gestohlenen Kennzeichen. Die Polizeibeamten gaben Anhaltesignale, die der Fahrer ignorierte. Als dem BMW die Weiterfahrt auf der Straße "Nassengrund" durch ein zweites polizeiliches Fahrzeug blockiert wurde, hielt der Wagen an. Der Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß, der 21-jährige Beifahrer blieb im Auto sitzen. Ein Polizeibeamter konnte den Flüchtigen in einem Garten stellen und festnehmen. Hilfsbereite Anwohner unterstützten die Polizisten und wählten den Notruf.

Bei der Durchsuchung des BMW fanden die Polizeikräfte unter anderem 47 Gramm Amphetamin und kleinere Mengen Marihuana und Haschisch. Der 22-jährige Fahrer hat keine gültige Fahrerlaubnis und steht außerdem unter dringendem Tatverdacht, den Wagen unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

