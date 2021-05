Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Unfall mit Frontalkollision

Altrip (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der K 12 zwischen Altrip und Ludwigshafen ein Unfall im Begegnungsverkehr. Bei einem Überholvorgang übersah die 47-jährige Fahrerin eines Pkw das entgegenkommende Fahrzeug und es kam zur frontalen Kollision. Glücklicherweise hat sich der Fahrer des entgegenkommenden Pkw nur leicht verletzt. Die 47-jährige war zwar in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, blieb aber unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 12 in beide Richtungen für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

