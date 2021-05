Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten:

An der Wilhelmstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Mitsubishi Space Star in lila und flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in der Zeit von 15 Uhr bis 17.10 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Ein grauer Toyota Yaris wurde am Mittwoch, in der Zeit von 13 Uhr bis 13.20 Uhr, auf einem Parkplatz an der Vitusstraße/ Theodor-Heuss-Straße beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bisher nicht vor.

Recklinghausen:

An der Ecke Karawankenweg/ Waldstraße verursachte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, um 08.30 Uhr, einen Sachschaden an einem weißen Opel Corsa. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

Ein grauer BMW wurde am Konrad-Adenauer-Platz von einem bisher nicht bekannten Autofahrer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Der Wagen war am Mittwoch zwischen 09.20 Uhr und 11.20 Uhr auf einem Parkplatz geparkt. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Gladbeck:

Ein Unbekannter verursachte auf einem Parkplatz an der Sandstraße eine Beschädigung an einem blauen VW Polo und flüchtete vom Unfallort. Der Schaden von 1.000 Euro entstand am Mittwoch in der Zeit von 09.40 Uhr bis 09.55 Uhr.

Waltrop:

Auf der Dortmunder Straße beschädigte ein 70-jähriger Dattelner vergangenen Dienstag, um 10.30 Uhr, ein geparktes Auto. Der Unfallort lag an der Kreuzung zur Kirchstraße. Das beschädigte Auto war silberfarben und stand am rechten Fahrbahnrand der Dortmunder Straße, in Fahrtrichtung Lehmstraße. Bisher hat sich der Halter des beschädigten Autos weder bei der Polizei, noch beim Verursacher gemeldet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell