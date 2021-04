Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Offenburg (ots)

Am Ostersamstag kam eine 17-jährige Radfahrerin gegen 16:30 Uhr in Forbach auf einer stark abschüssigen Straße alleinbeteiligt zu Fall. Durch den Sturz zog sich die junge Frau Verletzungen zu, die zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt behandelt werden mussten. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

