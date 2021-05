Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auffahrunfall auf der Kaiserstraße

Recklinghausen (ots)

Vergangenen Mittwochmorgen (etwa 9 Uhr) verunfallten zwei Autofahrer auf der Kaiserstraße, in Höhe Zum Nonnenkamp. Ein 32-jähriger Hertener fuhr hinter einem 46-jährigen Hattinger. Letzterer musste verkehrsbedingt bremsen, wobei ihm der Hertener auffuhr. Der Hattinger verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden liegt bei etwa 4.500 Euro. In welche Richtung die Beteiligten unterwegs waren, kann nicht gesagt werden.

