POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Im Kreuzungsbereich Münsterstraße/ Systhener Straße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzte. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, um 12.50 Uhr. Ein 55-jähriger Mann aus Coesfeld bog mit seinem Motorrad von der Systhener Straße nach links auf die Münsterstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte (Haltern am See). Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Autofahrer aus Marl, der die Sythener Straße geradeaus in Richtung Sythen befuhr. Der leicht verletzte Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

