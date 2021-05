Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall - eine leicht Verletzte

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Schmalkalder Straße/ Röllinghäuser Straße kam es am Donnerstag, gegen 11 Uhr, zu einem Unfall mit einer leicht Verletzten. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen fuhr auf der Schmalkalder Straße und hielt verkehrsbedingt an der Kreuzung an. Ein hinter ihr fahrender 51-jähriger Hertener, der in gleicher Richtung unterwegs war, fuhr ihr mit seinem Auto von hinten auf. Beide wollten ihre Fahrt, nach links abbiegend, auf der Röllinghäuser Straße fortsetzen. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen benötigte sie vor Ort jedoch nicht. Zur genauen Fahrtrichtung und der Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben näheren Angaben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell