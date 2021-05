Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12.50 Uhr, ereignete sich auf der Hertener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fußgängerin leicht verletzte. Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr auf der Hertener Straße in Richtung Westerholter Straße. Kurz vor der Bochumer Straße überquerte eine 80-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Die 80-jährige Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide Frauen kommen aus Herten. Der Sachschaden liegt bei ca. 300 Euro.

