Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Versuchter Raub

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 09:30 Uhr, kletterte ein unbekannter Mann über eine Garage und einen Balkon in das Schlafzimmer eines Einfamilienhauses an der Glatzer Straße. Hier traf er auf eine Reinigungsfachkraft. Unter Vorhalt eines Messer forderte er Bargeld. Die Frau konnte ihm kein Geld aushändigen. In einem günstigen Moment flüchtete die Frau aus dem Haus und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete ebenfalls. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Was entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden.

Personenbeschreibung: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, 1,65m - 1,70m groß, kurzes schwarzes glattes Haar, kein Bart, gelblicher Hautton, trug ein dunkles Oberteil mit erkennbarer Kordel, sprach gebrochen Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell