Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall zwischen Radfahrer und Pkw

Limburgerhof (ots)

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr kollidierten in der Fichtestraße ein Fahrradfahrer und ein Pkw miteinander. Der Pkw verlangsamte und blinkte, als er nach links in seine Einfahrt einbiegen wollte. Der nachfolgende Radfahrer überholte in diesem Augenblick links und wurde vom Pkw erfasst. Er erlitt mehrere Schürfwunden, war ansonsten aber unverletzt. Am Pkw entstanden Lackschäden und Dellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell