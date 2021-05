Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am Dienstag um 20:45 Uhr ein 22-Jähriger Rollerfahrer, der in der Industriestraße in eine Verkehrskontrolle geriet. Nachdem die kontrollierende Polizeistreife bei dem jungen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellte, wurde vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Amfetamin reagiert. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell