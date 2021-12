Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Versuchter Wohnungseinbruch in der Attenbergstraße

Herdecke (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021, in der Zeit von 13 Uhr bis 20 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Wohnungstür in eine Mehrfamilienhauswohnung. Augenscheinlich wurde bei diesem Einbruch nichts entwendet. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

