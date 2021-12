Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Suche nach 87-jährigem Vermissten in Haßlinghausen erfolgreich

Sprockhövel (ots)

Am 10.12.2021 gegen 17:30 Uhr wurde durch das Pflegepersonal eines Sprockhöveler Seniorenheims ein 87-jähriger Bewohner vermisst gemeldet. Für die Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dank des Hinweises einer aufmerksamen Anwohnerin, die kurz zuvor einen anscheinend verwirrten älteren Herrn gesehen hat, konnte der demente und orientierungslose Senior gegen 19:50 Uhr durch den Hubschrauber aufgefunden werden. Er war im Bereich der Straße "Am Beermannshaus" in einem Waldstück neben der alten Bahntrasse gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

