Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 09.12.2021 gegen 18:00 Uhr bis 10.12.2021 gegen 07:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Schwelm. Hier hebelten sie mehrere Kellerräume auf und entwendeten diverse Werkzeuge und Spielsachen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

