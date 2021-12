Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen. Unfall im Wodantal

Hattingen (ots)

Ein 21-jähriger Hattinger war am Freitagmorgen mit seinem BMW auf der Straße Wodantal in Richtung Wuppertal unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in Folge von Glatteis und nicht angepasster Geschwindigkeit auf gerader Strecke die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Straßengraben zum Liegen. Der 21-Jährige konnte sich selbstständig befreien und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

