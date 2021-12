Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrüche in der Heilkenstraße

Wetter (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagnachmittag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Heilkenstraße ein. Die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu der ersten Wohnung, indem sie dieses gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten alle Räume und erlangten einen dreistelligen Bargeldbetrag als Beute. Mit einem aufgefundenen Schlüssel öffneten sie die zuvor verschlossen Wohnungseingangstür und gelangten so in den Hausflur. Hier fanden sie eine weitere Wohnungstür vor, in der der Wohnungsschlüssel von außen im Türschloss steckte. Als die Täter die Tür öffneten, bemerkten diese augenscheinlich, dass sich der Bewohner in der Wohnung befindet und sie flüchteten, ohne Beute. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell