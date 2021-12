Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Terrassentür aufgebrochen

Herdecke (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 05.12., 17:00 Uhr bis 08.12.21, 08:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am Höffken ein. Durch die Terrassentür, die die Täter gewaltsam öffneten, gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie diverse Gegenstände aus Silber. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell