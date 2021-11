Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in die FH/ Taschendieb

Iserlohn (ots)

Am Sonntagnachmittag oder in der der Nacht zum Montag sind Unbekannte in Räume der Fachhochschule am Frauenstuhlweg eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Tür. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Eine 70-jährige Iserlohnerin wurde am Donnerstagnachmittag nach dem Einkaufen am Theodor-Heuss-Ring bestohlen. Gegen 15.30 Uhr verließ sie einen Supermarkt und steckt ihr Portemonnaie in einen Stoffbeutel. Eine Viertelstunde später stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Sie kann sich an keine verdächtigen Begegnungen erinnern. Anzeige bei der Polizei erstattete sie erst am Montag. (cris)

