Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Menden (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche, zwischen 11 und 13 Uhr, wurde in ein Wohnhaus am Fuchshöhlenweg eingebrochen. Der Täter oder die Täterin öffneten gewaltsam ein Fenster im ersten Obergeschoss. Außerdem wurde versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Gestohlen wurde nichts.

Unbekannte sind am Samstagabend in ein Wohnhaus am Böingser Weg eingebrochen. Zwischen 16 und 20 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten das gesamte Wohnhaus. Angaben zur möglichen Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden.

Einen weiteren Wohnungseinbruch gab es zwischen Freitagmorgen und Samstagmittag an der Theodor-Hürth-Straße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf, durchwühlten sämtliche Schränke und Kommoden und nahmen mehrere Ringe an sich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (cris)

