Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtliche Diebe im Landmarkt

Balve (ots)

Zwei Unbekannte haben am Freitag in einem 24 Stunden geöffneten Landmarkt an der Balver Straße die Wechselgeldkassette gestohlen. Sie beachteten dabei allerdings nicht, dass der Verkaufsraum kameraüberwacht wird. Die um 23.39 Uhr erstellten Aufnahmen zeigen die beiden komplett dunkel gekleideten Männer bei der Tat. Die Polizei Menden bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

