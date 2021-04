Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Mahnmal beschädigt ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mahnmal beschädigt- Zeugen gesucht

Marburg: Unbekannte rissen ein Stahlgebilde am Friedrichsplatz aus der Verankerungen und warfen es in ein Gebüsch, wodurch sie es leicht beschädigten. Das Kunstwerk dient als Gedenken an die Opfer rassistischer Gewalt. Die Sachbeschädigung meldeten Zeugen am Samstag (24.04) gegen 07.30 Uhr. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann den Tatzeitraum näher eingrenzen? Hinweise können an die Tel. 06421/406-0, gerichtet werden.

Yasmine Hirsch

