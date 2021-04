Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++Scheibe eingeworfen ++ Randalierer auf Vereinsgelände ++ In Praxis eingebrochen ++ Mehrere Kellereinbrüche ++ Saschbeschädigung und Diebstahl an Güllebehälter ++ Außenspiegel beschädigt ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Scheibe eingeworfen

Neustadt: Ein etwa faustgroßes Loch im Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses entstand am Mittwoch, 21.04.2021, in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Ein Unbekannter warf gegen 08.30 Uhr einen Stein gegen die Scheibe und verursachte somit einen Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Mitteilung, falls jemand den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zum Täter geben kann.

Randalierer auf Vereinsgelände

Marburg-Cappel: Im Linzingsweg randalierten Unbekannte auf zwei Vereinsgeländen. Beim Schützenverein rissen sie die Sichtschutzzäune um, beschädigten einen geparkten Roller und verbrannten die Abdeckplane des Rollers. Auf dem Gelände des Tennisvereins warfen sie mit einem Stein ein Fenster des Vereinsheims ein. Insgesamt entstand zwischen Donnerstag (22.04.), 11 Uhr, und Freitag, 08.30 Uhr, ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Werkzeug durchsucht, Fahrrad weg

Marburg: Mehrere im Keller gelagerte Werkzeugkoffer durchsuchte ein Dieb zwischen 16 Uhr am Freitag (23.04.) und 20 Uhr am Samstag. Zuvor riss er einige Holzlatten ab, um in den abgeschlossenen Kellerverschlag zu gelangen. Wie er in das Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße kam, ist nicht bekannt. Auch ob er Diebesgut an sich genommen hat, steht noch nicht sicher fest.

Zudem ermittelt die Polizei, ob der Diebstahl eines Mountainbikes aus einem anderen Kellerraum im gleichen Haus mit dem geschilderten Fall zusammenhängt. Das Fehlen des grau-grünen Giant-Fahrrads fiel am Sonntag (25.04.) gegen 11 Uhr auf. Wann das etwa 2700 Euro teure Mountainbike zuletzt sicher noch an Ort und Stelle war, ist nicht näher bekannt. Die Marburger Kripo nimmt Mitteilungen zu verdächtigen Beobachten unter der tel. 06421/ 406-0 entgegen.

In Praxis eingebrochen

Biedenkopf-Wallau: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.04.) brachen Diebe in ein Haus in der Fritz-Henkel-Straße ein und entwendeten etwa 50 Euro Bargeld aus den dortigen Praxisräumen. Ebenso hoch dürfte der entstandene Schaden an der Tür sein, welcher zwischen 22 Uhr und 10 Uhr entstand. Die Kripo Marburg, tel. 06421/406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Werkzeug weg

Bad Endbach- Wommelshausen: Auf Werkzeug hatte es ein Dieb abgesehen, der zwischen Sonntag (18.04.) und dem darauffolgenden Sonntag in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Wommelshäuser Straße einbrach. Einen Akkuschrauber, eine Säge und weiteres Werkzeug im Gesamtwert von etwa 240 Euro nahm er an sich. Dabei verursachte er einen Sachschaden von rund 10 Euro. Die Kripo Marburg, tel. 06421/406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Sachbeschädigung und Diebstahl an Güllebehälter

Dautphetal- Mornshausen: Zwei Güllebehälter im Feld zwischen Mornshausen und Hommertshausen beschädigten Unbekannte zwischen 18 Uhr am Freitag (16.04.) und 10 Uhr am Sonntag (18.04.). Zudem nahmen sie einen etwa 15kg schweren Blindstopfen an sich. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise: Wem ist an der genannten Örtlichkeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat im Tatzeitraum womöglich ein fremdes Fahrzeug im Feld bemerkt?

Außenspiegel beschädigt

Marburg: Ein unbekannter Autofahrer kollidierte am Freitag (23.04.) zwischen 14 und 15 Uhr mit dem linken Außenspiegel eines geparkten roten Fiat. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern, flüchtete er vom Unfallort in der Georg-Voigt-Straße. Die Marburger Polizei, tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Yasmine Hirsch

