Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Citroen touchiert ++ VW-Heck beschädigt ++ Kradfahrer stürzt betrunken ++ Gegen vorbeifahrendes Auto getreten ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Citroen touchiert

Marburg: Einen in der Straße Barfüßertor geparkten Citroen touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug. Zwischen 21 Uhr am Freitag (23.04.) und 13 Uhr am Samstag entstand dabei ein Schaden von etwa 300 Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise zum Unfallverursacher (tel. 06421/406-0).

VW-Heck beschädigt

Stadtallendorf: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigter ein Unbekannter einen geparkten VW in der Bahnhofstraße. Aufgrund der Lage und Art der Unfallspuren handelt es sich beim verursachenden Fahrzeug wahrscheinlich um eine Art Kastenwagen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden von etwa 600 Euro zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Freitag (23.04.) zwischen 05.50 Uhr und 10.10 Uhr auf dem Parkplatz zwischen der Tankstelle und der Straße Luchgraben. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Kradfahrer stürzt betrunken

Marburg: Ein Kradfahrer stürzte am Sonntagmorgen (25.04.) in der Straße Barfüßertor und zog sich dabei einen Beinbruch zu. Vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung kam der 52-Jährige gegen 08 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Atemalkoholtest zeigte über drei Promille an. Ein RTW brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Weitere Schäden entstanden durch den Sturz nicht.

Gegen vorbeifahrendes Auto getreten

Stadtallendorf: Zwei ihr unbekannte Personen auf dem Gehweg und ein Schlaggeräusch nahm eine VW-Fahrerin am Montag (26.04.) wahr, als sie zwischen 09.15 Uhr und 09.25 Uhr die Niederrheinische Straße befuhr. Im Rückspiegel sah sie zudem noch, wie der männliche Fußgänger ihr den ausgestreckten Mittelfinger zeigte. Erst später bemerkte sie, dass wohl einer der beiden Personen gegen ihr Fahrzeug getreten hatte. Ein entsprechender Schuhabdruck sowie ein Knick in der Beifahrertür waren deutlich zu erkennen. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall in der Niederrheinischen Straße Richtung Bahnhofstraße, kurz vor dem Kreisel, bemerkt? Wer kennt die verdächtigen Personen? Der Mann wird als etwa 30-35 Jahre alt, 170 cm groß, schlank und mit kurzen, glatten, dunkle Haaren beschrieben. Er trug eine Gesichtsmaske, eine dunkle Hose und dunkle Jacke. Die Frau soll etwa 30 Jahre alt- und 165cm groß sein. Sie trug ein helles Kopftuch und einen längeren hellen Mantel.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell