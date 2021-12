Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in der Peddinghausstraße

Ennepetal (ots)

Zwischen 19:00 Uhr und 21:50 Uhr hebelten unbekannte Täter am Mittwoch die Terrassentür einer Wohnung in der Peddinghausstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten einen kleinen Safe aus einem Hängeschrank, in dem sich eine Münzsammlung befand. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell