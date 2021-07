Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gesuchter Einbrecher festgenommen, Polizist verletzt

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen konnte am Sonntagabend einen mit Haftbefehl gesuchten 22-jährigen Mann festnehmen. Er steht in Verdacht, in jüngster Vergangenheit zahlreiche Straftaten begangen zu haben. Darunter viele Einbrüche und sonstige Diebstähle. Erst am Freitag hatte er für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er sich der Sandbrinkerheidestraße in Brögbern an einem Süßigkeitenautomaten zu schaffen machte. Weil er wegen anderer Delikte bereits mit Haftbefehl gesucht wurde, fahndeten mehrere Streifenwagen über Stunden nach ihm - zunächst ohne Ergebnis. Die Fahndungsmaßnahmen wurden auch am Samstag fortgesetzt, führten aber ebenfalls nicht zu seinem Ergreifen. Am Sonntagabend erhielten die Beamten dann jedoch einen konkreten Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Er konnte in einer Tankstelle an der Haselünner Straße festgenommen werden. Dabei leistete er so massiven Widerstand, dass ein Polizist dabei leicht verletzt wurde. Vier Beamte waren nötig, um den extrem aggressiven 22-Jährigen zur Dienststelle transportieren zu können. Zu den zahlreichen Eigentumsdelikten wird er sich nun auch in einem Verfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollzugsbeamte verantworten müssen. Er wurde noch am Sonntagabend in die JVA Lingen eingeliefert.

