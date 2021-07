Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Küchenbrand in Einfamilienhaus

Nordhorn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einem Wohnhaus an der Kreusmaate zu einem Küchenbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Akkus alter Küchengeräte für das Feuer verantwortlich sein. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab, noch bevor sie sich auf weitere Gebäudeteile ausbreiten konnten. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

