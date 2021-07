Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Lkw mit Altbatterien niedergebrannt

Lingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes an der Schillerstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist dort ein mit Altbatterien beladener Lkw in Brand geraten. Das Fahrzeug und die Ladung wurden durch die Flammen erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

