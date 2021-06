Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kellereinbrecher erbeutet Kleidung und Schuhe; Baucontainer aufgebrochen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda - Kellereinbrecher erbeutet Kleidung und Schuhe

Beim Einbruch in einen der Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses im Sachsenring erbeutete der Täter zwei Abendkleider und zwei Paar Schuhe. Die Tatzeit lässt sich bislang lediglich begrenzen auf die Zeit zwischen Samstag, 15. Mai und Freitag, 04. Juni. Der Wert der Beute beträgt etwas über 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lahntal - Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Arbeitsende am Mittwoch, 02. Juni und Freitag, 04. Juni, 17 Uhr, brachen Einbrecher mehrere Container verschiedener, an der Baustelle an der Biedenkopfer Straße in Göttingen tätiger Baufirmen auf. Sie stahlen ein digitales Radio, eine Kaffee-Pad-Maschine und zwei Kaffeevollautomaten. Außerdem entstand an den Containern ein Sachschaden in Höhe von jeweils mehreren Hundert Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung zu verdächtigen Beobachtungen oder sonstiger sachdienlicher Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

