POL-MR: Mit Glas am Hals verletzt + Pfefferspray gesprüht + Auseinandersetzung an den Lahnterrassen + In Schule eingestiegen + Unfallflucht Im Gefälle + Durch Oberstadt gequetscht + u.a.

Kirchhain: In Schule eingestiegen

Am Donnerstagabend wurde die Polizei gegen 20.30 Uhr informiert, dass mehrere Personen über ein scheinbar offenstehendes Fenster in das Schulgebäude in der Röthestraße eingestiegen seien. Als die Ordnungshüter kurz darauf vor Ort auftauchten, türmte die Gruppe zu Fuß in Richtung Berliner Straße und verstreute sich dann in verschiedene Richtungen. Offenbar war nichts entwendet worden. Wer kann Angaben zur Identität der flüchtigen Personen machen? Die Polizei in Kirchhain bittet um Hinweise unter 06428/930565.

Neustadt: Nissan durchwühlt

Während sie ein nicht abgeschlossenes Auto nach Brauchbarem durchsuchten, beobachtete ein Zeuge am Donnerstagabend wenige Minuten nach 19 Uhr zwei Männer in der Hindenburgstraße. Als dieser auf die beiden an dem schwarzen Nissan hantierenden Unbekannten zuging, nahmen diese die Beine in die Hand und rannten in Richtung Niederkleiner Straße. Einer der beiden soll ein weißes T-Shirt, eine kurze, schwarze Hose und ein schwarzes Cappy getragen haben. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06421/4060.

Marburg: Unfallflucht Im Gefälle

Am Mittwochabend ist es in der Schützenstraße Ecke Im Gefälle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, in deren Rahmen ein gelber Dacia nicht unerheblich beschädigt wurde. Kurz nach 19 Uhr war die Fahrerin entlang der Straße "Im Gefälle" unterwegs in Richtung Schützenstraße. Im Einmündungsbereich hatte dann ein weißes Auto, an dessen Steuer ein 40 bis 45 Jahre alter Mann gesessen haben soll, den Duster touchiert und war dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Marburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter 06421/4060 zu melden.

Biedenkopf: Durch Oberstadt gequetscht

Wohl in der Nacht von Sonntag auf Montag sind in der engen Biedenkopfer Oberstadt mehrere Häuser beschädigt worden. Scheinbar hatte sich durch die enge Mittel- und Hintergasse ein breiter LKW gequetscht und war dort an einigen Gebäuden hängen geblieben, wie die Ermittler aufgrund der Spurenlage vermuten. Dies kümmerte den Fahrzeuglenker offenkundig nicht sonderlich. Er hinterließ Schäden in Höhe mehrere Tausend Euro. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bitte um Hinweise möglicher Zeugen unter 06461/92950.

Goßfelden: weitere Hakenkreuz-Schmiererei

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag erfuhr, haben Unbekannte das Goßfeldener Ortsschild an der L3381 mit einem roten Hakenkreuz beschmiert, wahrscheinlich in der vorangegangenen Nacht. Nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und bittet um Hinweise unter 06421/4060.

Marburg: Mit Glas am Hals verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in einer Bar Am Pilgrimstein zu einer Schlägerei gekommen, in deren Rahmen ein 23-Jähriger, vermutlich mittels eines Glases, am Hals verletzt wurde. Kurz vor dem Eintreffen der verständigten Polizeistreifen waren Zeugenangaben zufolge drei tatverdächtige junge Männer in ein Taxi gestiegen und davongefahren. Diese sollen bekleidet gewesen sein mit blauweißem, bzw. weißem Hemd; der dritte mit einer blauen Jacke. Die Polizei in Marburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich telefonisch unter 06421/4060 zu melden.

Marburg: Pfefferspray gesprüht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist kurz vor 3 Uhr am Marburger Marktplatz ein 19-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen worden. Kurz zuvor war es nach aktuellem Ermittlungsstand zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die der Geschädigte hatte schlichten wollen. Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine etwa 165 - 175 cm große Frau mit schwarzen Haaren handeln, die zum Teil russisch gesprochen haben soll.

Marburg: Auseinandersetzung an den Lahnterrassen

Ein 27-Jähriger ist nach einem Streit am Donnerstagmorgen gegen 0.20 Uhr an den Lahnterrassen von drei ihm Unbekannten verprügelt worden. Nachdem sich Unbeteiligte einmischten und die Parteien trennten, soll das Trio zu Fuß in über die Biegenstraße in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Einer soll etwa 170 cm groß und 20 bis 25 Jahr alt gewesen sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hemd. Der zweite war 170 bis 175 cm groß, Anfang 20 und schlank. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Gekleidet war er mit einem schwarz/rot/weiß gestreiften Pullover und einer grauen Hose. Zur dritten Person liegt bislang keine Beschreibung vor. Die Polizei in Marburg bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06421/4060 zu melden.

