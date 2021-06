Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drei Blutentnahmen nach Kontrollen;Geldbörse auf Friedhof weg -Nachtrag;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Drei Blutentnahmen nach Kontrollen

Marburg und Lahntal/B62:

Drei Autofahrer mussten nach einem positiven Drogenvortest am Dienstag, 1. Juni, eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und vorsorglich den Fahrzeugschlüssel abgeben. In Marburg traf es zwei 44 und 26 Jahre alte Männer. Am Nachmittag fiel den Beamten auf der B 62 zwischen Sterzhausen und Goßfelden einen 28-jährigen Autofahrer auf. Bei der näheren Kontrolle stellte sie außerdem eine geringe Menge Marihuana sicher.

Geldbörse auf Friedhof weg -Nachtrag

(Bezug: Meldung vom 1. Juni 2021)

Stadtallendorf:

Die Suche nach den beiden Zeugen hat sich erledigt. Die Geldbörse samt Ausweispapieren und Bargeld wurde beim Fundbüro abgegeben.

