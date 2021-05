Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zwei Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Biedenkopf/B 253:

Schwere Verletzungen erlitten zwei Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag, 30. Mai, auf der Bundesstraße 253. Einer der Biker musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Ein 39-jähriger Renault-Fahrer war gegen 15.40 Uhr von Biedenkopf in Richtung Hatzfeld-Eifa unterwegs und wollte an der Einmündung zur Sackpfeife nach links abbiegen. Dabei übersah er zwei entgegenkommende Motorradfahrer. Der erste Biker, ein 26 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis, krachte in den Renault, kam mit seiner Maschine zu Fall und erlitt schwerste Verletzungen. Der nachfolgende Motorradfahrer versuchte noch abzubremsen und fuhr dabei über mehrere Trümmerteile. Auch er stürzte mit seinem Krad und zog sich schwere Verletzungen zu. Beide Kradfahrer wurden nach der Erstversorgung vor Ort in die Uni-Klinik eingeliefert. Der Transport des 26-Jährigen erfolgte dabei mit einem Rettungshubschrauber. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt. Dessen 31 Jahre alter Beifahrer erlitt nur eine leichte Blessur. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Aufräumarbeiten rund sechs Stunden voll gesperrt. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461 - 92950, in Verbindung.

Jürgen Schlick

