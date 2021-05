POL-MR: Hubschrauber nach Unfall im Einsatz - Mutmaßliche Fahrerin festgenommen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hubschrauber nach Unfall im Einsatz - Mutmaßliche Fahrerin festgenommen

Weimar/Lahn:

Nach einem Unfall am späten Sonntagabend, 30. Mai, setzte die Polizei zur Suche nach einer eventuell verletzten Person einen Hubschrauber ein. Letztendlich nahmen die Ordnungshüter die Gesuchte vorläufig fest.

Ein lauter Knall gegen 22 Uhr in der Herborner Straße ließ mehrere Menschen hellhörig werden. Schnell stellte sich heraus, dass ein Pkw Fiat in Höhe der Weinbergstraße gegen eine Verkehrsinsel geprallt war. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die mutmaßliche Fahrerin kurz danach den Wagen ab und suchte zu Fuß das Weite. Da sie nach Angaben eines Zeugen am Arm blutete und so eine Eigengefährdung nicht gänzlich auszuschließen war, setzte die Polizei zur Suche einen Hubschrauber ein. Letztendlich konnten die Beamten die stark alkoholisierte Frau in einer Wohnung in einem Nachbarort aufspüren und vorläufig festnehmen. Die Ermittler stellten den Wagen sicher und veranlassten bei der 36-Jährigen, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, eine Blutentnahme. Die Verletzung am Arm erwies sich als leichte Blessur. Die Frau durfte nach den polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

