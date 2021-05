Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: 850 Euro hoch sind die Beschädigungen an einem silberfarbenen VW, der zwischen 21.45 Uhr am Donnerstag (27.05.) und 09.05 Uhr am Freitag in der Straße Pfefferacker geparkt stand. In diesem Zeitraum touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise zum Verursacher.

Kirchhain: Am rechten Fahrbahnrand in der Borngasse parkte ein schwarzer VW, als ein Unbekannter diesen vermutlich beim Vorbeifahren streifte. Zwischen 08.30 und 11.30 Uhr entstanden dadurch am Freitag (28.05.) Schäden in Höhe von 250 Euro am linken Außenspiegel des VW. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Yasmine Hirsch

