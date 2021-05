Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Spiegel-Unfall ++ Rote Farbe ++ Unter Drogeneinfluss zur Polizei fahren ++ Verkehrskontrolle nach Zeugenhinweise ++ Auf zu laut folgt kleinlaut ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Spiegel-Unfall

Neustadt: Auf der B454 zwischen Neustadt und Schwalmstadt trafen sich zwei entgegenfahrende PKW an den linken Außenspiegeln. An einem Audi entstand dabei am Dienstag (25.05.) um 10.40 Uhr ein Schaden von 200 Euro. Der andere, unbekannte Beteiligte fuhr unbeirrt weiter nach Neustadt. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Rote Farbe

Marburg- Wehrda: ...sprühten Unbekannte auf eine Wand und ein Rolltor in der Straße Am Bahndamm. Die 100x150cm und 40x60cm großen Schmierereien waren Samstag (22.05.) gegen 18 Uhr noch nicht da. Am Dienstag stellten Zeugen die Farbe um 08 Uhr fest. Das Beseitigen dürfte 500 Euro kosten. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Unter Drogeneinfluss zur Polizei fahren - keine gute Idee

Kirchhain/ Stadtallendorf: Nachdem eine Streife am Dienstag (25.05.) gegen 13.30 Uhr bei einem kontrollierten Autofahrer Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum feststellte, reagierte der Urintest positiv auf zwei Substanzen. Der Fahrer kam zur Blutentnahme mit zur Polizeistation. Dort holte ihn die Lebensgefährtin wenig später ab. Allerdings ergaben sich auch bei ihr Hinweise auf einen Drogenkonsum, die ebenfalls der Urintest bestätigte. Aus dem Abholen wurde also nichts: Auch für sie stand eine Blutentnahme an und selber wegfahren durften im Anschluss beide nicht.

Verkehrskontrolle nach Zeugenhinweis

Neustadt/ Stadtallendorf: Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Montagabend (24.05.) bei der Polizei und berichtete von einem auffallend fahrenden Autofahrer auf der B454 nach Stadtallendorf. Dieser fuhr gegen 23.30 Uhr nicht nur sehr schnell, sondern hatte nach Aussage des Zeugen auch bereits zwei rote Ampeln passiert. Eine Polizeistreife kontrollierte den Fahrer. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille, der Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Es folgte die Blutentnahme auf der Polizeidienststelle, sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Auf zu laut folgt kleinlaut

Marburg: Eine gemeldete Ruhestörung war der Anlass für eine Polizeistreife, am Montag (24.05.) gegen 03 Uhr früh bei einem Anwohner in Marburg zu klingeln. Der 20-jährige öffnete die Tür und gab damit den Blick frei auf mehrere Cannabispflanzen und eine geringe Mengen Haschisch. Er selbst und die anwesenden Gäste waren sichtlich betrunken und standen zudem unter Drogeneinfluss. Die Beamten stellten die Pflanzen und Drogen sicher, schickten die Gäste nach erfolgter Kontrolle nach Hause, durchsuchten die Wohnung, nahmen den 20-Jährigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit zur Polizeistation und entließen ihn danach wieder. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Illegalen Anbaus und des Handels mit Betäubungsmitteln.

