POL-MR: ++ 17-Jährigen attackiert ++ Schlägerei am Rudolphsplatz ++ Nase verletzt ++ Baustellenfahrzeuge beschädigt ++ Stoßstange zerkratzt ++ Unfallschaden am Hausdach ++ Bauwagen aufgebrochen ++

17-Jährigen attackiert

Marburg: Vier Unbekannte schubsten am Freitag (21.05.) einen 17-Jährigen und forderten ihn auf, seine Wertsachen zu übergeben. Als der Jugendliche daraufhin von den Tätern wegrannte, verfolgten sie ihn vom Parkhaus im Erlenring bis zum Eingang des Erlenringcenters. Dort hielten sie ihn fest und versuchten, ihm seine Wertsachen wegzunehmen. In dem Gerangel zerriss die Jeans des 17-Jährigen. Erst als ein Security-Mitarbeiter auf die Situation aufmerksam wurde, ließen die Unbekannten von ihrem Opfer ab und flüchteten über das Parkhaus in unbekannte Richtung. Alle vier können nur grob beschrieben werden: Die Tatverdächtigen waren zwischen 16 und 20 Jahre alt, 175-180cm groß und waren alle dunkel gekleidet. Eine Person hatte braune Locken und einen sogenannten "Tunnel"-Ohrring. Ein weiterer hatte braune Haare und ein dickliches Gesicht. Die Kripo Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise: Wer hat den versuchten Raub am Freitag, zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr beobachtet? Wer kann die Personenbeschreibungen ergänzen oder einen Hinweis auf die Identität der Tatverdächtigen geben? Wem sind die Personen bei der Flucht aufgefallen?

Schlägerei am Rudolphsplatz

Marburg: Am Rudolphsplatz gerieten am Freitag (21.05.) mehrere Personen gegen 19.30 Uhr aus ungeklärter Ursache aneinander. Im Zuge der zunächst verbalen Streitigkeiten schlug eine unbekannte Person in der Unterführung in Richtung "Am Grün" auf einen 18-Jährigen ein. Dadurch erlitt dieser leichte Verletzungen. Der Unbekannte gehörte einer Gruppe von mindestens sechs Personen an und ist etwa 20-25 Jahre alt, 175-180cm groß, hat ein südländisches Erscheinungsbild, ist schlank, hat dunkelbraune, lockige Haare und trug eine graue Hose und eine rote Jacke. Die Gruppe mitsamt dem Täter flüchtete in unbekannte Richtung, als Bekannte des Opfers hinzukamen. Die Polizei in Marburg, tel. 06421-406-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Nase verletzt

Marburg: Nachdem ein 27-Jähriger am Freitag (21.05.) von einem Konflikt zwischen mehreren Personen in einem Restaurant gehört hatte, bemerkte er wenige Meter vom Restaurant entfernt an der Kreuzung Schwanallee/ Am Schwanhof zwei mutmaßlich beteiligte Personen. Er ging zu ihnen und beleidigte sie ohne Umschweife. Daraufhin kassierte er Tritte und einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch er leichte Verletzungen davontrug. Die beiden Personen werden als männliche Mitteleuropäer, Mitte 30 bis Anfang 40 Jahre alt, etwa 185 cm groß mit kräftiger Statur, mit braunen kurze Haaren beschrieben. Eine Person trug einen Rucksack. Die Polizeistation Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Baustellenfahrzeuge beschädigt

Stadtallendorf- Niederklein / Lehrbach: Mehrere Baustellenfahrzeuge beschädigten Unbekannte in den frühen Freitagmorgenstunden (21.05.) im Homberger Weg. Zwischen 02.00 Uhr und 4.50 Uhr beschädigten sie unter anderem die Hydraulikleitungen, Beleuchtungseinrichtungen, Scheibenwischer und Außenspiegel mehrerer abgestellter Fahrzeuge. Diese befanden sich sowohl innerhalb eines umzäunten Geländes als auch außerhalb dessen. Die Unbekannten drückten die Bauzaunelemente auseinander, um auf das Gelände zu gelangen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Fahrzeuge werden aktuell für den Weiterbau der A49 genutzt. Inwieweit dies Bestandteil der Tatmotivation ist, steht bislang nicht fest.

Nur wenige Kilometer entfernt, in der Gemarkung Lehrbach, warfen Unbekannte im gleichen Tatzeitraum einen Stromverteilerwürfel über einen Bauzaun in eine gewässerte Baugrube und zerstörten den Stromverteiler dadurch. Er hat einen Wert von etwa 400 Euro und wurde ebenfalls für Bauarbeiten zum Weiterbau der A49 genutzt.

Die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise: Wem sind im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Stoßstange zerkratzt

Marburg: Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen Montag (24.05.) und Dienstag gegen einen in der Fontanestraße geparkten Schwarzen Skoda. Dadurch entstanden zwischen 16 Uhr und 10.15 Uhr Schäden in Form von Kratzern an der hinteren Stoßstange. Die Behebung dürfte um die 1000 Euro kosten. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugenhinweise können an die Polizeistation Marburg, tel. 06421/ 406-0, gerichtet werden.

Unfallschaden am Hausdach

Cölbe: Ein unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Dienstag (25.05.) zwischen 09.15 Uhr und 09.30 Uhr die Lahnstraße aus Richtung Zimmermannstraße kommend. Im Bereich einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung der Kasseler Straße, touchierte das Fahrzeug den Dachvorsprung eines Eckhauses. Am Dach bzw. Mauerwerk entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt, die Polizei in Marburg, tel. 06421/406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Bauwagen aufgebrochen

Marburg-Wehrda: In der Waldgemarkung Wehrda/ Zum Weißen Stein brachen Unbekannte zwischen 22 Uhr am Samstag (22.05.) und 16 Uhr am Sonntag einen Bauwagen und ein Bienenhaus auf. Dabei entstand am Bauwagen ein Schaden von etwa 150 Euro. Das entwendete Werkzeug hat einen Wert von rund 500 Euro. Am Bienenhaus fanden die Diebe wohl nichts Brauchbares, verursachten allerdings Schäden in Höhe von 100 Euro. Aus einem Bauwagen am Dirtpark in der Straße Zur Wann entwendeten Unbekannte zwischen 20 Uhr am Freitag (21.05.) und 18.30 Uhr am Sonntag einen Generator, ein Fahrrad und Werkzeug im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Dabei verursachten sie Schäden in Höhe von 900 Euro am Bauwagen. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise: Wem ist im Tatzeitraum an den genannten Orten etwas aufgefallen? Wer hat fremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

