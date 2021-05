Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Radfahrer nach schwerem Unfall verstorben;Benz angefahren - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Radfahrer nach schwerem Unfall verstorben

Biedenkopf/B 253:

Schwerste Verletzungen erlitt ein 72 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagnachmittag, 20. Mai, bei der Kollision mit einem Leichtkraftrad zwischen Breidenbach und Breidenstein. Der Senior erlag am Freitagmorgen in einer Klinik seinen Verletzungen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.25 Uhr auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße 253 in Fahrtrichtung Breidenstein. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr dabei ein junger Kradfahrer auf den vorausfahrenden Senior auf. Ein Rettungshubschrauber brachte den Radfahrer zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Der junge Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Zur Rekonstruktion des genauen Ablaufs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Benz angefahren - Zeugen gesucht

Marburg:

Am späten Dienstagabend, 18. Mai, touchierte ein Autofahrer zwischen 22 und 22.30 Uhr einen abgestellten weißen Daimler Benz in der Friedrich-Ebert-Straße. An dem Fahrzeug entstand vorne links ein Schaden von 1500 Euro. Während der relevanten Zeit fiel ein weißer Pkw mit schwarzem Dach im Umfeld auf. Ob dieser Wagen mit dem Geschehen in Verbindung steht ist allerdings nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

