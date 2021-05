Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Pedelec entwendet

Geilenkirchen-Lindern (ots)

In der Brachelener Straße brachen unbekannte Personen in der Zeit zwischen dem 1. Mai (Samstag), 9 Uhr und dem 2. Mai (Sonntag), 8,15 Uhr, das Tor zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses auf. Aus dem Hof entwendeten sie anschließend ein Pedelec der Marke Bulls in der Farbe Schwarz.

