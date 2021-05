Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jacke aus Pkw gestohlen

Heinsberg (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum 1. Mai (Samstag), zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr, in einen Pkw ein, der an der Sittarder Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine Jacke, in der sich auch ein Portemonnaie mit Bargeld, persönliche Dokumente sowie ein Schlüsselbund befanden.

