Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Werkzeugdiebstahl ++ Unter Drogeneinfluss ++ Diebesgut vergessen ++ Unfallflucht ++ Glasscheibe demoliert ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Werkzeugdiebstahl

Marburg: Diebe machten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26./27.05.) an zwei zum Verleih bestimmten Hütten auf einem Firmengelände in der Alte Kasseler Straße zu schaffen. Aus einer Hütte entnahmen sie zwischen 21.30 Uhr und 11 Uhr Werkzeug im Wert von 1000 Euro, eine andere durchsuchten sie, nachdem sie das Vorhängeschloss zerstörten. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht abschließend vor. Die Kripo in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in diesem Zusammenhang.

Unter Drogeneinfluss

Marburg: ...fuhr ein 28-Jähriger am Donnerstag (27.05.). Bei der Verkehrskontrolle gegen 14.40 in Marburg ergaben sich entsprechende Hinweise. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Eine Blutentnahme auf der Polizeistation und eine entsprechende Anzeige war die Folge.

Diebesgut vergessen

Kirchhain- Anzefahr: Nicht wie geplant scheint ein Wohnungseinbruch in der Schmittgasse verlaufen zu sein: Zwischen 23 Uhr am Mittwoch (26.5.) und 08.30 Uhr am Donnerstag drang ein Dieb gewaltsam über die Haustür in das Einfamilienhaus ein. Das gefundene Diebesgut verstaute er in einem Rucksack- ließ diesen dann allerdings im Haus stehen. Unterm Strich also kein lohnender Einbruch, da der Dieb am Ende nun weniger besitzt als zuvor. An der Tür entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Kripo in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Unfallflucht

Neustadt: Am Samstag (22.05.) entdeckte eine VW-Halterin Schäden an der vorderen rechten Tür ihres Golf. Diese entstanden vermutlich am Vortag, 21.05., zwischen 16.05 Uhr und 16.55 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Am Kaufpark. Die Behebung dürfte um die 500 Euro kosten. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Glasscheibe demoliert

Stadtallendorf: Unbekannte schlugen in der Liebigstraße am Samstag (22.05.) zwischen 11 Uhr und 15 Uhr die Glasscheibe einer Schiebetür mit einem Stein ein. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat das Klirren des Glases gehört und kann damit den Tatzeitraum näher eingrenzen? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen?

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell